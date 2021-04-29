Бориса Джонсона заподозрили в незаконной трате 58 тыс. фунтов на ремонт квартиры в резиденции на Даунинг-стрит

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Избирательная комиссия Великобритании 28 апреля начала расследование дела о ремонте квартиры в лондонской резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-стрит. Глава правительства заподозрили в частичной оплате дорогостоящего ремонта квартиры за счет незадекларированного пожертвования Консервативной партии.

Как сообщает "Русская служба BBC" Джонсон и его спутница жизни Кэри Саймондс, предположительно, оплатили часть ремонта в резиденции за счет пожертвования в 58 тыс. фунтов от донора партии мультимиллионера лорда Браунлоу. В целом же ремонт в квартире, где ранее жили многие премьер-министры Великобритании, включая предшественницу Джонсона Терезу Мэй, обошелся, по данным прессы, в 200 тыс. фунтов.

Ранее в СМИ появились слухи о частичной оплате ремонта за счет незадекларированного пожертвования партии, а на днях эту информацию подтвердил бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс. "Премьер-министр перестал разговаривать со мной об этом деле [о ремонте] в 2020 году, поскольку я сказал ему, что его планы тайно привлечь доноров к оплате реновации неэтичны, глупы, возможно, незаконны и почти наверняка противоречат правилам раскрытия информации о политических пожертвованиях. Я отказался помогать ему в организации этих выплат", - написал Каммингс на своем сайте.

Так экс-советник Джонсона прокомментировал заявления пресс-службы премьер-министра, что Каммингс стал источником нескольких скандальных утечек о планах и непубличных словах Джонсона.

Сам по себе ремонт в квартире главы британского правительства не нарушает закон. Каждый новый премьер-министр официально получает на это 30 тыс. фунтов и может тратить на ремонт дополнительные средства, в том числе, пожертвования. Однако предполагаемое намерение не декларировать крупное пожертвование - может серьезно ударить по Джонсону.

"Оно уже должно было быть задекларировано. Мы должны знать, кто дал кредит, кто дал деньги, потому что мы должны знать, кому премьер-министр чем-либо обязан", - отметил теневой министр здравоохранения, лейборист Джонатан Эшворт.

Пресс-служба Джонсона и сам премьер-министр утверждают, что ремонт был оплачен без нарушений. Так, Джонсон заявил, что оплатил ремонт за счет собственных средств (его доходы позволяют потратить такую крупную сумму). При этом он не уточнил на каком этапе он это сделал, а его ответы оппоненты считают уклончивыми. Джонсон также заявил, что все расходы на ремонт будут задекларированы и обнародованы в срок.