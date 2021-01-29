Максим Иксанов во дворце под Геленджиком

Mash Video / YouTube

29 января издание Mash опубликовало видеоэкскурсию по дворцу под Геленджиком, расследование о котором ранее выпустил Фонд борьбы с коррупцией.

В небольшом ролике утверждается, что дворец все еще продолжают строить, и никакой описанной в фильме ФБК роскоши в нем нет. "Описать локацию довольно просто - это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства. Короче, перед друзьями не похвастаешься. Сплошное разочарование", - заявил главный редактор Mash Максим Иксанов.

Этот сюжет многие сочли попыткой опровергнуть прозвучавшие в расследовании ФБК утверждения о том, что дворец отличается роскошными интерьерами, а его фактическим владельцем является Владимир Путин. Вечером 29 января издание The Insider сообщило о найденных доказательствах связей Иксанова с российскими властями.

Так, по данным The Insider, полученным из утекшей базы электронных пропусков, выдававшихся в Москве в прошлом году во время карантина, Иксанов получал разрешение на передвижение по Москве от Администрации президента. Кроме того, он живет в доме на улице Трехгорный вал, который принадлежит управделами президента. В том же доме живут вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, семья экс-руководителя Администрации президента Сергея Иванова и сыновья премьера-министра Михаила Мишустина. Владельцем 138-метровой квартиры, в которой живет Иксанов является его отец - Тахир Иксанов. В прошлом он был директором Большого театра.

Иксанов не ответил на телефонные звонки The Insider. Cообщение с вопросом, является или являлся ли он ранее сотрудником АП, Иксанов прочитал, но отвечать на него не стал.

Напомним, еще одно опровержение расследования ФБК 29 января выпустил телеканал "Россия-1". В посвященном дворцу сюжете представитель застройщика заявил, что комплекс строится как апарт-отель.

"Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном", - ответил строитель на вопрос о том, что это за объект. По словам автора этого сюжета Александра Рогаткина, съемочную группу пустили на территорию по разрешению владельца, имя которого попросили пока не раскрывать.

"Они шесть лет назад, как они сказали, начали заниматься ремонтом, получили в таком же вот состоянии. А что было раньше - то есть, там, 10 лет назад, - они не знают <...>. Там коробка уже была соответственно", - прокомментировал Рогаткин беседу со строителями.

Отметим, в обоих опровержениях расследования ФБК дворец показан как строящийся объект. Однако в набравшем более 100 млн просмотров видео Алексей Навальный говорил, что сейчас на территории комплекса ведутся активные строительные работы, причиной которых стала плесень: из-за ошибок при проектировании в здании не работала вентиляция, тек потолок и была высокая влажность.

"В общем, решили переделать все. Вообще все. Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново", - отмечал Навальный, и сюжеты Mash и "России-1" можно назвать подтверждением его слов.

Авторы сюжетов-опровержений также проигнорировали фотографии из дворца, попадавшие в интернет около 10 лет назад. На них были запечатлены роскошные интерьеры здания.

Расследование ФБК подтверждает и свежая публикация издания "Медуза", в которой сообщаются новые подробности об устройстве комплекса, включая информацию о 16-этажном подземном бункере, строительство которого оценивается в 3 млрд рублей, и других инженерных объектах. По данным издания, Владимир Путин посещал дворец в Прасковеевке не менее четырех раз.