Средняя сумма ипотечного кредита в России в третьем квартале 2020 года выросла на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,66 млн рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

"Во втором квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом средний чек ипотечного кредита сокращался сразу на 4,7%, до 2,45 млн рублей. Таким образом, в третьем квартале данный показатель не только отыграл это падение, но и вышел на рекордные значения", - цитирует сообщение ТАСС.

В НБКИ уточнили, что в сентябре средний размер ипотечного кредита составил уже 2,72 млн рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с сентябрем 2019 года. Если говорить о регионах с самыми большими средними кредитами, то этот список ожидаемо возглавляет Москва (5,9 млн рублей). Далее идут Московская область (4,41 млн рублей) и Санкт-Петербург (3,53 млн рублей). Лидерами по темпам роста средней суммы кредита в годовом выражении в сентябре стали Омская область (+22,9%), Волгоградская область (+19,9%) и Ставропольский край (+17,6%).

"Ипотечное кредитование стимулируется как за счет снижения ставок, благодаря программам господдержки, так и в связи с низкой ключевой ставкой Банка России. А снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, основным фактором роста ипотечного рынка в этого году стала запущенная весной программа льготной ипотеки под 6,5%, которую на днях продлили до 1 июля 2021 года. Накануне президент России Владимир Путин заявил о необходимости предотвратить резкий рост цен на жилье, который может свести на нет эффект от программы льготной ипотеки.

"С повышением доступности ипотеки нужно увеличить предложение на жилищном рынке, чтобы не допустить перекосов и резкого роста цен на жилье. Мы эту угрозу видим, иначе весь эффект от снижения ставок пойдет на нет, сведется к нулю", - сказал Путин, добавив, что по итогам 2020 года объем ипотечного кредитования в России обновит рекорд и превысит 3,5 трлн рублей.