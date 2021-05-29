В России за последние сутки подтверждено 9289 случаев коронавируса в 85 регионах, это максимальное число с 17 мая, когда было выявлено 9328 заболевших. Число заразившихся третий день подряд превышает 9 тысяч человек. Четвертый день подряд в стране отмечается больше 400 умерших за сутки (401 человек).
Всего в РФ зарегистрировано 5 053 748 (+0,18%) случаев коронавируса и 120 807 умерших, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". За сутки по выздоровлению выписаны 9250 человек, за весь период пандемии - 4 670 484 человек.
Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Республике Тыве (0,03%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Северной Осетии-Алании (0,05%).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 3241 (61)
Санкт-Петербург - 846 (41)
Московская область - 750 (12)
Ростовская область - 180 (18)
Нижегородская область - 149 (12)
Воронежская область - 148 (13)
Саратовская область - 114 (8)
Республика Саха (Якутия) - 108 (3)
Иркутская область - 108 (5)
Республика Крым - 96 (5)
Свердловская область - 96 (11)
Краснодарский край - 96 (12)
Пермский край - 95 (8)
Красноярский край - 95 (7)
Волгоградская область - 92 (7)
Ленинградская область - 90 (7)
Республика Башкортостан - 90 (2)
Челябинская область - 88 (9)
Ульяновская область - 87 (6)
Республика Бурятия - 81
Самарская область - 81 (15)
Новосибирская область - 79 (3)
Ставропольский край - 79 (6)
Ярославская область - 78 (4)
Брянская область - 76 (5)
Пензенская область - 74 (6)
Тверская область - 73 (9)
Оренбургская область - 69 (5)
Архангельская область - 68 (3)
Смоленская область - 65 (4)
Курская область - 64 (4)
Ивановская область - 61 (3)
Омская область - 60 (2)
Белгородская область - 59 (2)
Республика Карелия - 58 (1)
Алтайский край - 58 (8)
Липецкая область - 57 (4)
Калининградская область - 55 (3)
Ханты-Мансийский автономный округ - 55
Кемеровская область - 55 (2)
Тамбовская область - 54 (2)
Кировская область - 54 (1)
Тюменская область - 54 (5)
Псковская область - 53 (1)
Тульская область - 53 (6)
Рязанская область - 52 (3)
Орловская область - 50 (2)
Калужская область - 49 (3)
Республика Чувашия - 48 (2)
Владимирская область - 46 (7)
Республика Дагестан - 45 (1)
Удмуртская Республика - 44 (4)
Мурманская область - 43 (2)
Астраханская область - 43 (3)
Вологодская область - 42 (2)
Севастополь - 38 (1)
Хабаровский край - 37 (2)
Приморский край - 37 (2)
Республика Коми - 35 (1)
Костромская область - 34 (2)
Забайкальский край - 34 (2)
Новгородская область - 33
Курганская область - 31
Республика Татарстан - 31 (1)
Республика Мордовия - 29 (1)
Томская область - 26
Республика Хакасия - 25 (2)
Сахалинская область - 22 (1)
Республика Алтай - 20
Ямало-Ненецкий автономный округ - 20
Республика Марий Эл - 18 (2)
Амурская область - 17
Республика Калмыкия - 14 (1)
Кабардино-Балкарская Республика - 14
Республика Ингушетия - 13
Карачаево-Черкесская Республика - 11 (2)
Чеченская Республика - 11
Камчатский край - 8
Республика Северная Осетия-Алания - 8
Республика Адыгея - 7 (1)
Республика Тыва - 5
Магаданская область - 4
Ненецкий автономный округ - 1
Чукотский автономный округ - 1
Еврейская автономная область - 1
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