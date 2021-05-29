В России за последние сутки подтверждено 9289 случаев коронавируса в 85 регионах, это максимальное число с 17 мая, когда было выявлено 9328 заболевших

АГН "Москва" / Денис Гришкин

В России за последние сутки подтверждено 9289 случаев коронавируса в 85 регионах, это максимальное число с 17 мая, когда было выявлено 9328 заболевших. Число заразившихся третий день подряд превышает 9 тысяч человек. Четвертый день подряд в стране отмечается больше 400 умерших за сутки (401 человек).

Всего в РФ зарегистрировано 5 053 748 (+0,18%) случаев коронавируса и 120 807 умерших, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". За сутки по выздоровлению выписаны 9250 человек, за весь период пандемии - 4 670 484 человек.

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки отмечены в Еврейской автономной области (0,02%), Республике Тыве (0,03%), Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области, Камчатском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее, Северной Осетии-Алании (0,05%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 3241 (61)

Санкт-Петербург - 846 (41)

Московская область - 750 (12)

Ростовская область - 180 (18)

Нижегородская область - 149 (12)

Воронежская область - 148 (13)

Саратовская область - 114 (8)

Республика Саха (Якутия) - 108 (3)

Иркутская область - 108 (5)

Республика Крым - 96 (5)

Свердловская область - 96 (11)

Краснодарский край - 96 (12)

Пермский край - 95 (8)

Красноярский край - 95 (7)

Волгоградская область - 92 (7)

Ленинградская область - 90 (7)

Республика Башкортостан - 90 (2)

Челябинская область - 88 (9)

Ульяновская область - 87 (6)

Республика Бурятия - 81

Самарская область - 81 (15)

Новосибирская область - 79 (3)

Ставропольский край - 79 (6)

Ярославская область - 78 (4)

Брянская область - 76 (5)

Пензенская область - 74 (6)

Тверская область - 73 (9)

Оренбургская область - 69 (5)

Архангельская область - 68 (3)

Смоленская область - 65 (4)

Курская область - 64 (4)

Ивановская область - 61 (3)

Омская область - 60 (2)

Белгородская область - 59 (2)

Республика Карелия - 58 (1)

Алтайский край - 58 (8)

Липецкая область - 57 (4)

Калининградская область - 55 (3)

Ханты-Мансийский автономный округ - 55

Кемеровская область - 55 (2)

Тамбовская область - 54 (2)

Кировская область - 54 (1)

Тюменская область - 54 (5)

Псковская область - 53 (1)

Тульская область - 53 (6)

Рязанская область - 52 (3)

Орловская область - 50 (2)

Калужская область - 49 (3)

Республика Чувашия - 48 (2)

Владимирская область - 46 (7)

Республика Дагестан - 45 (1)

Удмуртская Республика - 44 (4)

Мурманская область - 43 (2)

Астраханская область - 43 (3)

Вологодская область - 42 (2)

Севастополь - 38 (1)

Хабаровский край - 37 (2)

Приморский край - 37 (2)

Республика Коми - 35 (1)

Костромская область - 34 (2)

Забайкальский край - 34 (2)

Новгородская область - 33

Курганская область - 31

Республика Татарстан - 31 (1)

Республика Мордовия - 29 (1)

Томская область - 26

Республика Хакасия - 25 (2)

Сахалинская область - 22 (1)

Республика Алтай - 20

Ямало-Ненецкий автономный округ - 20

Республика Марий Эл - 18 (2)

Амурская область - 17

Республика Калмыкия - 14 (1)

Кабардино-Балкарская Республика - 14

Республика Ингушетия - 13

Карачаево-Черкесская Республика - 11 (2)

Чеченская Республика - 11

Камчатский край - 8

Республика Северная Осетия-Алания - 8

Республика Адыгея - 7 (1)

Республика Тыва - 5

Магаданская область - 4

Ненецкий автономный округ - 1

Чукотский автономный округ - 1

Еврейская автономная область - 1

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