Хоккейный клуб "Сиэтл Кракен" уладил все формальности и официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги

Фото: Rob Masefield (masey.co) / Flickr

Хоккейный клуб "Сиэтл Кракен" уладил все формальности и официально стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги, сообщает официальный сайт НХЛ.

Клуб был представлен летом прошлого года. Первым генеральным директором команды стал двукратный обладатель Кубка Стэнли Рон Фрэнсис. "Сиэтл" должен был заплатить вступительный взнос в размере 650 млн долларов.

"От имени совета управляющих я рад официально приветствовать "Сиэтл Кракен" в качестве нашего 32-го клуба, - сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн. - Поздравляю Дэвида Бондермана, семью Бондерманов, их партнеров, всю организацию, город и болельщиков с тем, что клуб продолжает свое захватывающее путешествие к первому матчу в октябре".

"Сиэтл" будет играть в Тихоокеанском дивизионе вместо "Аризоны", которая переместится в Центральный. Команда будет сформирована в результате драфта расширения.

Логотип клуба отсылает к команде "Сиэтл Метрополитанс", которая выступала в Хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья и стала первой из США, выигравшей Кубок Стэнли. Это произошло еще до основания НХЛ - в 1917 году, когда в финале "Сиэтл" переиграл "Монреаль Канадиенс".

Изначально планировалось, что клуб из Сиэтла будет выступать уже в нынешнем сезоне, однако возникли вопросы с готовностью арены. В 2017 году в НХЛ вошел клуб "Вегас Голден Найтс", который в дебютном сезоне дошел до финала Кубка Стэнли.