В Санкт-Петербурге баскетболисты "Зенита" со счетом 74:61 победили испанскую "Барселону" в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кевин Пангос, набравший 22 очка

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В Санкт-Петербурге баскетболисты "Зенита" со счетом 74:61 победили испанскую "Барселону" в четвертом матче четвертьфинальной серии Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник российского клуба Кевин Пангос, набравший 22 очка.

"Когда мы действуем быстро и энергично, помогаем друг другу, как сегодня, нам очень сложно забить, - приводит слова Пангоса официальный сайт команды из Санкт-Петербурга. - Думаю, это - громадное достижение. Сейчас необходимо отдохнуть, посмотреть, что мы можем улучшить в своей игре, выйти и сыграть так, как играли сегодня, даже лучше. Это пятая игра, будет непросто завершить ее в нашу пользу, так что мы должны быть готовы".

Счет в серии до трех побед стал 2:2. Пятый матч, в котором решится судьба путевки в "Финал четырех", состоится 4 мая в столице Каталонии.

Напомним, что "Зенит" занял восьмое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Барселона" стала первой.

"Финал четырех" Евролиги пройдет с 28 по 30 мая в германском Кельне. Решающие матчи состоятся без зрителей из-за эпидемиологической ситуации. В 2020 году сезон Евролиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.