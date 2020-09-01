Бывший российский биатлонист Иван Черезов опубликовал в соцсетях пост, в котором назвал себя олимпийским чемпионом, хотя он никогда не выигрывал золото Игр. Спортсмен ступил на шаткую политическую стезю и баллотируется в городскую думу Ижевска.

На счету Черезова две олимпийские медали: серебро 2006 года и бронза 2010-го, обе были завоеваны им в составе эстафетной команды. Также он является трехкратным чемпионом мира в эстафетных гонках, победителем этапов Кубка мира. Завершил карьеру в 2016 году.

"Многие спрашивают меня: где родился и живет олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я - коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня. Практически вся моя сознательная жизнь связана с родным Ижевском. В этом городе произошло мое становление, с ним связаны все мои жизненные пути, самые главные жизненные события и победы", - гласит сообщение Черезова в Instagram.

Позднее пост был отредактирован - из него исчезли слова "олимпийский чемпион".

Ранее экс-биатлонист заявлял, что решил начать политическую карьеру ради благоустройства Ижевска и создания в городе всех условий для ежедневного занятия спортом, раскрытия молодых талантов и здорового образа жизни.

"И вопреки словам критиков, я знаю, как достичь этой цели", - заверил бывший спортсмен.

Стоит отметить, что у Черезова два аккаунта в Instagram - личный и недавно созданный "политический", который могли доверить вести третьему лицу. Ошибка была допущена во втором.