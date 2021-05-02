В городе Биль сборная России со счетом 0:1 уступила команде Швейцарии в матче Евровызова. Единственную шайбу в ворота Ивана Федотова в середине встречи забросил защитник хозяев льда Фабиан Хайднер (34')

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В городе Биль сборная России со счетом 0:1 уступила команде Швейцарии в матче Евровызова. Единственную шайбу в ворота Ивана Федотова в середине встречи забросил защитник хозяев льда Фабиан Хайднер (34').

"Были хорошие моменты, конечно, надо их реализовать, - приводит слова главного тренера сборной России Валерия Брагина официальный сайт ФХР. - У нас ноль забитых, противник одну забросил - поэтому и проиграли. Проанализируем эти две игры очень тщательно, сейчас сходу сложно сказать, кто порадовал, кто разочаровал. Те ребята, кто остался в Новогорске, имеют легкие повреждения, поэтому решили их поберечь".

В первой игре соперников, которая состоялась в пятницу, швейцарские хоккеисты также были сильнее - 3:1.

Матчи со против сборной Швейцарии являются этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура - Чешских играх.

Евровызов - международный турнир, в котором принимают участие сборные 12 стран. Соревнования проходят в формате спаренных матчей с 2011 года. Игры Евровызова традиционно проходят в апреле.