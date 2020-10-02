vverve / DepositPhotos Определились все участники группового этапа футбольной Лиги Европы

vverve / DepositPhotos

Итальянский "Милан" стал последним участником группового этапа футбольной Лиги Европы УЕФА, обыграв в раунде плей-офф квалификации португальский "Риу Аве" в послематчевой серии пенальти со счетом 9:8 (основное и дополнительное время - 2:2). Команды исполнили по 12 ударов.

Более уверенно шагнул в Лигу Европы лондонский "Тоттенхэм", разгромивший обидчиков "Ростова" - израильский "Маккаби" из Хайфы - со счетом 7:2. Хет-трик оформил Харри Кейн.

Жеребьевка групповой стадии второго по значимости еврокубка состоится 2 октября, 48 команд будут распределены по 12 группам.

В Лиге Европы сезона-2020/21 Россию будет представлять только московский ЦСКА, чей клубный коэффициент позволил армейцам попасть в первую корзину. "Ростов" и московское "Динамо" не смогли пройти квалификацию.

Помимо ЦСКА, матками групп станут "Арсенал", "Тоттенхэм" (оба - Англия), "Рома", "Наполи" (оба - Италия), "Бенфика", "Брага" (обе - Португалия), "Байер" (Германия), "Вильярреал" (Испания), "Гент" (Бельгия), ПСВ (Нидерланды) и "Селтик" (Шотландия).

???? PLAY-OFF RESULTS! ????



✅ Group stage line-up complete



Best performance tonight was from ________ ????



* = AC Milan win 9-8 on penalties#UEL pic.twitter.com/c6GqeSVHrY— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 1, 2020

Групповой раунд начнется 22 октября и завершится 10 декабря. Финал запланирован на 26 мая в польском Гданьске.