CosminIftode / DepositPhotos В Англии футболистов будут удалять с поля за умышленный кашель

CosminIftode / DepositPhotos

Футбольная ассоциация Англии (FA) внедрила новые рекомендации для судей, связанные с поведением игроков в период пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, рефери получат инструкции показывать красные карточки и удалять с поля игроков, намеренно кашляющих на соперников или официальных лиц матча, пишет издание The Times.

По данным источника, что руководство английского футбола ставит преднамеренный и явный "акт кашля" по степени грубости на один уровень с ударом кулаком.

При этом судьи не будут нести ответственность за контроль над соблюдением социальной дистанции во время празднования голов, а также не смогут наказывать игроков за плевки.

Referees should send players off if they deliberately cough at an opponent or match official, new FA guidance states. By @martynziegler https://t.co/NmtzJxOPKy— Times Sport (@TimesSport) August 3, 2020

Английская футбольная ассоциация подготовила поправки к регламенту для нового сезона чемпионата страны по футболу, который стартует 12 сентября.