Piter2121 / DepositPhotos При жеребьевке ЧМ-2022 Россию разведут по разным группам с Украиной и Косово

Piter2121 / DepositPhotos

При жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре сборную России по политическим мотивам принудительно разведут по разным группам с командами Украины и Косово. Причиной послужили опасения по поводу безопасности проведения матчей между командами этих стран.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, также в одну группу не смогут попасть сборные Армении и Азербайджана, Гибралтара и Испании, Косово и Боснии и Герцеговины, Косово и Сербии.

Напомним, что Косово официально стало очередной страной нон грата для РФ в футбольных турнирах с 2019 года. Россия и ряд других стран не признают государственный статус Косово, чья федерация футбола была утверждена в качестве нового члена УЕФА четыре года назад.

Жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2022 состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе. Сборная России оказалась в третьей корзине на основании мирового рейтинга ФИФА, в котором она занимает 39-е место.

???? UEFA #WCQ seedings announced ????



???? Find out which pot your team will be in for the preliminary draw on 7 December ????#WorldCup | @UEFAcom— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2020

Помимо политики, организаторы грядущего мундиаля также попытались учесть климатические аспекты, выделив в отдельную группу страны, подверженные риску "суровых зимних условий". Туда попали Белоруссия, Эстония, Фарерские Острова, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия и Украина.

В одной группе смогут оказаться максимум два представителя перечисленных стран. Если жребий отправит в нее третью "зимнюю" команду, то она будет принудительно перенаправлена в первую свободную группу по алфавиту.

Исландия и Фарерские Острова определены как места с самым высоким риском суровых зимних условий, поэтому они также будут разведены по разным группам.

Напомним, что финальная стадия чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.