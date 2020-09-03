Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибкой назначение пенальти в ворота волгоградского "Ротора" в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака".

Отмечается, что нападающий "Спартака" Александр Соболев упал в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата.

Матч состоялся 26 августа в Волгограде и завершилась победой столичной команды со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 55-й минуте с пенальти полузащитником "Спартака" Зелимханом Бакаевым после фола на Соболеве.

"Александр Соболев падает в штрафной площади команды соперника после небольшого захвата. Подобного рода контакты умеренной продолжительности и интенсивности, сопровождающиеся неестественно легкими падениями игрока атакующей команды, не должны рассматриваться судьями как основание для назначения одиннадцатиметрового удара", - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Неверное решение принял главный арбитр Алексей Сухой.

"Спартак" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков после шести матчей. "Ротор" идет последним, имея в активе два очка после шести встреч.