Серию Гран-при по фигурному катанию решили не отменять из-за коронавируса
 
Серию Гран-при по фигурному катанию решили не отменять из-за коронавируса
vkovalcik / DepositPhotos

Международный союз конькобежцев (ISU), по предварительной информации, принял решение сохранить серию Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники, близкие к переговорам, которые прошли в ISU в понедельник.

Из-за ограничений на международные поездки, действующих во многих странах, в формате проведения соревнований возможны изменения, которые будут обсуждаться позднее.

Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 из шести этапов должна стартовать в октябре. Этапы соревнований пройдут в США (23-25 октября), Канаде (30 октября - 1 ноября), Китае (6-8 ноября), Франции (13-15 ноября), России (20-22 ноября) и Японии (27-29 ноября).

Также сообщается, что Финал Гран-при, который должен пройти 10-13 декабря в Пекине, может быть перенесен на начало следующего года.

Добавим, что 20 июля ISU сообщил об отмене серии юниорского Гран-при сезона-2020/21 из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки из-за пандемии.