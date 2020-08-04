В ХК "Сочи" выявлено более десяти заболевших коронавирусом

В клубе "Сочи", выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. По данным Sport24, положительные анализы на COVID-19 выявлены более чем у десяти представителей команды, однако пресс-служба сочинцев пока не делала официальных заявлений.

В связи с этим проведение матча с молодежной сборной в рамках предсезонного турнира Sochi Hockey Open под вопросом. Игра должна состояться 4 августа и начаться в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что на прошлой неделе ХК "Сочи" уже проводил контрольные матчи против "молодежки".

Турнир Sochi Hockey Open должен пройти в Сочи с 4 по 9 августа. В составе участников молодежная сборная России, "Сочи", СКА и "Локомотив".

Ранее с турнира снялся омский "Авангард", в котором было выявлено два десятка зараженных коронавирусом.

По той же причине приостановил подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги московский "Спартак".