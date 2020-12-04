Баскетболисты ЦСКА вышли в лидеры Евролиги после седьмой победы подряд

Баскетболисты московского ЦСКА победили греческий "Олимпиакос" в домашнем матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 80:61 (20:19, 19:10, 17:9, 24:23). Самым результативным игроком матча стал защитник москвичей Майк Джеймс, набравший 16 очков. У греческой команды по 10 очков набрали Хассан Мартин и Георгиос Принтезис.

Армейцы впервые в сезоне выиграли с двузначным перевесом и с девятью победами в 12 матчах поднялись на первое место в турнирной таблице Евролиги. Победная серия подопечных тренера Димитриса Итудиса на турнире достигла семи матчей.

.@cskabasket extended its win streak to seven games with a runaway 80-61 win over the visiting Olympiacos Piraeus



Highlights... pic.twitter.com/rK1ZfIdt1Q— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 3, 2020

В следующем туре ЦСКА 11 декабря сыграет в гостях с подмосковными "Химками".

Тем временем баскетболисты петербургского "Зенита" в 12-м туре на своем паркете уступили турецкому "Фенербахче" со счетом 65:73 (14:23, 18:22, 21:8, 12:20). В составе петербуржцев самым результативным стал Кевин Пангос (16 очков), у гостей выделялся Ян Веселы (17).

В третьей четверти при счете 47:32 в пользу гостей "Зенит" совершил рывок 18:0 и вышел вперед, но растеряли свое преимущество.

Питерцы с шестью победами в девяти играх идут на пятом месте в регулярном чемпионате, несколько матчей команды были перенесены из-за коронавируса. 10 декабря "Зенит" сыграет на выезде с мадридским "Реалом".