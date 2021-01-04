"КамАЗ" Дмитрия Сотникова укрепил лидерство на ралли "Дакар"

Команда "КАМАЗ-мастер" / ВКонтакте

Экипаж российской команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Дмитрия Сотникова победил на втором этапе проходящего в Саудовской Аравии ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков.

Сотников первым преодолел спецучасток протяженностью 457 км, опередив ставшего вторым соотечественника и партнера по команде Айрата Мардеева (+ 3 минуты 17 секунд), а также белоруса Сергея Вязовича (+6.30) на "Мазе".

Экипаж "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова стал 6-м (+14.14), экипаж Андрея Каргинова - 11-м (+25.28).

Выигравший первые два этапа Сотников (08:01.39) лидирует в общем зачете, вторым идет Вязович (+17.14), третьим - Шибалов (+22.03), Мардеев занимает пятую строчку (+29.53), Каргинов - 11-ю (+1:56.57).

???? Trucks - Stage 2 ????



???? D. Sotnikov (RUS)



For the full provisional rankings, head here ???? https://t.co/PIdf3SFOeP#Dakar2021 pic.twitter.com/FoCPDSXNZ1 — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2021

Третий этап пройдет во вторник, длина спецучастка составит 403 км.

"Дакар" - ежегодный ралли-марафон среди автомобилей и мотоциклов разных классов, проводящийся с 1978 года. В нем принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников - любители, их доля достигает 80 %.