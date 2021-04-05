Джим Каррабре: "Русские были уверены, что их никогда не поймают на допинге"

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Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре в интервью изданию VG добавил еще один штрих к нашумевшей допинговой истории в российском биатлоне, рассказав об уверенности россиян в своей безнаказанности.

Он поведал, как во времена руководства Андерса Бессеберга IBU пытался разоблачить российских биатлонистов, в крови которых были аномальные показатели, но чистые допинг-пробы.

"Нам оставалось только чесать в затылке, потому что мы проверяли русских всеми возможными способами. Как-то раз я сказал одному человеку из лагеря сборной России: "Похоже, вы употребляете какой-то сильный допинг". А он улыбнулся мне и ответил: "Вы никогда не узнаете, что мы делаем". Вот прямо так и сказал! Они были уверены в себе и думали, что их никогда не поймают".

Позже Каррабре решил сдать допинг-пробы россиян в неаккредитованную лабораторию и понял, что россияне разработали собственный синтетический эритропоэтин (ЭПО). Однако он не мог открыть допинговые дела на основании данных неаккредитованой лаборатории.

Slo IBU-alarm for syv år siden: - Vi ble ført bak lyset https://t.co/2BauSWT86i — VG (@vgnett) April 4, 2021

Синтетический ЭПО у россиян официально был обнаружен в 2009 году, когда его выявили уже в обычной лаборатории.

В январе нынешнего года независимая комиссия пришла к выводу о виновности бывшего главы союза Бессеберга, который был президентом IBU с 1993 по 2018 год, в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.