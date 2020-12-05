Фото: Gaetano Capaldo / commons.wikimedia.org Городской совет итальянского Неаполя официально назвал домашний стадион футбольного клуба "Наполи" в честь аргентинского футболиста Диего Марадоны

Фото: Gaetano Capaldo / commons.wikimedia.org

Городской совет итальянского Неаполя официально назвал домашний стадион футбольного клуба "Наполи" в честь аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Решение было предложено мэром Неаполя Луиджи де Маджистрисом и единогласно принято всеми членами городского совета, заседание которого состоялось в пятницу.

Диего Марадона за карьеру выступал на позициях атакующего полузащитника и нападающего в составе ряда аргентинских команд, а также играл за "Барселону", "Наполи" и "Севилью". В составе сборной Аргентины становился чемпионом мира в 1986 году и занял второе место на ЧМ-1990 в Италии.

Забил 34 мяча в 91 матче в составе национальной команды. Один из них - "рукой Бога" в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина - Англия (2:1).

Марадона был главным конкурентом бразильца Пеле в борьбе за титул лучшего футболиста ХХ века по версиям различных изданий и организаций.