Дональд Трамп

1000Words / DepositPhotos При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается

belchonock / DepositPhotos

Президент США Дональд Трамп подписал так называемый "акт Родченкова", предусматривающий уголовное преследование за случаи допингового сговора на соревнованиях с американским участием.

"Акт Родченкова" 2019 года касается уголовного преследования определенных лиц, причастных к международному сговору с целью допингового мошенничества, и требует возмещения ущерба пострадавшим от такого сговора", - отмечается в заявлении Белого дома.

Как говорится в заявлении самого Трампа, шестая статья этого документа требует, чтобы "определенные ведомства, включая министерство юстиции, делились информацией с Антидопинговым агентством США касательно любого расследования потенциального нарушения статьи этого акта".

"Я понимаю, что статья 6 предусматривает исключение из требования о раскрытии информации, которая может повлиять на целостность уголовного расследования, но исключение не должно касаться всей информации, - указывается в тексте. - Моя администрация будет рассматривать статью 6 в контексте конституционных полномочий президента, связанных с контролем за распространением информации, раскрытие которой может негативно отразиться на национальной безопасности".

"Акт Родченкова", названный именем главного информатора WADA в деле о допинге в российском спорте, будет распространяться на все соревнования, проводимые в соответствии с правилами организации, и предусматривает возможность преследования со стороны США любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием.

При этом закон не коснется североамериканских профессиональных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до 1 млн долларов и лишение свободы на срок до 10 лет. Преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга, законом не предусматривается.