Российская легкоатлетка чемпионка мира в тройном прыжке и спортивный комментатор Иоланда Чен критически высказалась о работе олимпийской чемпионки Алины Загитовой ведущей телешоу "Ледниковый период".
- "Начнем с того, что вообще не понимаю, как она оказалась на Первом канале. Почему для одних у нас очень жесткий отбор, а другие попадают на одно из самых рейтинговых шоу вообще, по сути, с улицы. Нужно, чтобы человек и выглядел нормально в кадре, и умел разговаривать, сочетать предложения друг с другом. Мне не нравится, что сейчас идет какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у нее сразу будет получаться. Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, - только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз. Мне очень за нее обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьезном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно. Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения, я бы еще поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал. Алина, к сожалению, - слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот Загитова - очень слабое звено "Ледникового периода". Пока что ей там не место", - цитирует Чен "Спорт-экспресс".
Мне не нравится, что сейчас идет какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у нее сразу будет получаться. Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, - только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз.
Мне очень за нее обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьезном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно. Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения, я бы еще поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал. Алина, к сожалению, - слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот Загитова - очень слабое звено "Ледникового периода". Пока что ей там не место", - цитирует Чен "Спорт-экспресс".