Мне не нравится, что сейчас идет какая-то подмена понятий. Раз она выиграла Олимпиаду, значит, априори может быть сразу везде, и везде у нее сразу будет получаться. Работа Загитовой у некоторых вызывает улыбку, но у профессионалов, таких как я, - только чувство неловкости. Мне неловко за Алину. Иногда она не находит слов и не может нормально спросить участников, задать вопрос. В результате повторяет одно и то же по тридцать раз.

Мне очень за нее обидно, неловко, даже чувство жалости возникает. Таких вещей на серьезном телеканале, на рейтинговом шоу быть не должно. Если бы это был 99-й канал кабельного телевидения, я бы еще поняла. Но для канала, который смотрит вся страна, это просто провал. Алина, к сожалению, - слабое звено. Помните, было такое шоу раньше. Так вот Загитова - очень слабое звено "Ледникового периода". Пока что ей там не место", - цитирует Чен "Спорт-экспресс".