Жозе Моуринью с нового сезона будет тренировать итальянскую "Рому"

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Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил о заключении соглашения с именитым португальским специалистом Жозе Моуринью, который недолго оставался безработным после расторжения контракт с английским "Тоттенхэмом".

Как сообщает пресс-служба "Ромы", соглашение с Моуринью будет действовать до 30 июня 2024 года. К работе с командой португалец приступит после окончания нынешнего сезона.

Ранее на этой неделе "Рома" сообщила о том, что не будет продлевать контракт с нынешним наставником португальцем Паулу Фонсекой.

За четыре тура до финиша чемпионата Италии римляне занимают седьмое место в турнирной таблице Серии А.

"Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l'ambizione di questa Società. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l'incarico. Daje Roma!".



???? ????????????????́ ???????????????????????????????? — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

"Тоттенхэм" отправил в отставку Жозе Моуринью из-за неудовлетворительных результатов, хотя был момент, когда "шпоры" лидировали в чемпионате Англии, но португалец не стал обещать фанатам клуба борьбы за титул.

За досрочное расторжение контракта 58-летний португалец получит от лондонского клуба 30 миллионов фунтов - это самая солидная компенсация в карьере Моуринью.