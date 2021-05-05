"Манчестер Сити" впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов УЕФА

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Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл французский "Пари Сен-Жермен" во втором матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА и впервые в своей истории пробился в финал главного еврокубка.

Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых дубль оформил Рияд Марез (11', 63'). При этом "ПСЖ" с 69-й минуты играл в меньшинстве после удаления Анхеля Ди Марии за грубую игру.

Первый полуфинальный матч также завершился победой "Манчестер Сити" (2:1). Таким образом, общий счет двухматчевого противостояния стал 4:1.

Для "Манчестер Сити" этот выход в финал Лиги чемпионов стал первым в истории. Ранее лучшим достижением команды являлся выход в 1/4 финала турнира, на этом этапе "Манчестер Сити" останавливался три последних сезона.

Второй финалист определится 5 мая во встрече "Реала" (Испания) и "Челси" (Англия), которые сыграли первый матч со счетом 1:1.

Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле.