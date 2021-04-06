Капитан "Авангарда" Емелин госпитализирован в Казани в тяжелом состоянии

Авангард ТВ / youtube.com

Капитан омского хоккейного клуба "Авангард" Алексей Емелин в тяжелом состоянии был госпитализированного в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Он почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Казани с местным "Ак Барсом".

Официальная причина госпитализации - травма нижней части тела, которую Алексей получил при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым.

По данным СМИ, у атлета "токсический шок печени". "Это могут быть токсические вещества, отравление грибами, лекарственные препараты и обострение хронических заболеваний печени", - цитирует врачей портал "Бизнес-онлайн" .

В настоящее время спортсмена готовят к транспортировке в столичный в институт им. Склифосовского.

В свою очередь, генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков сообщил, что состояние спортсмена стабильное.

"Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду", - приводит слова Волкова пресс-служба "Авангарда".

Волков обратился к СМИ с просьбой не давать неподтвержденную информацию о состоянии здоровья хоккеиста.

34-летний Емелин играет за "Авангард" с 2018 года. До этого он играл за ЦСК ВВС, "Ладу" и "Барс", за рубежом защищал цвета клубов НХЛ "Монреаль" и "Нэшвилл". В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 шайб + 15 передач).