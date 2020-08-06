Стоп-кадр видео Tomy Boy / YouTube Голландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате аварии, которая произошла во время спурта в финишном створе первого этапа велогонки "Тур Польши", прошедшего в городе Катовице

Стоп-кадр видео Tomy Boy / YouTube

Голландский велогонщик Фабио Якобсен получил тяжелые травмы в результате аварии, которая произошла во время спурта в финишном створе первого этапа велогонки "Тур Польши", прошедшего в городе Катовице.

Якобсена в борьбе за лидерство толкнул один из конкурентов и он на большой скорости въехал в боковые ограждения, все же выиграв гонку.

Пострадавший спортсмен команды Deceuninck-Quick Step был экстренно госпитализирован на вертолете и введен в искусственную кому. Его состояние оценивается как тяжелое, однако врачи положительно оценивают перспективу восстановления велогонщика.

Авария, виновником которой стал Дилан Груневеген из Jumbo-Visma, вызвала завал. В нем пострадали еще несколько участников гонки.

Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen strijden in volle vaart om de dagzege in Polen, maar dat resulteert in een afschuwelijke afloop.



Jakobsen vecht momenteel voor zijn leven. Hij ligt in een kunstmatige coma in het ziekenhuis.



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Груневеген из-за нарушения правил был лишен победы на этапе и дисквалифицирован. Победителем был объявлен Якобсен.

Ровно год назад на "Туре Польши" произошла другая трагедия. На третьем этапе веломногодневки 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт врезался в бетонную дренажную трубу и был госпитализирован, после чего скончался.