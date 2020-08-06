Перуанский голеадор Джефферсон Фарфан покинул московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Контракт 35-летнего полузащитника истек в июле текущего года и продлевать его не стали.

Фарфан выступал за "Локомотив" с зимы 2017 года. Из-за травмы колена он пропустил почти весь прошлый сезон и сыграл только в одном матче, в котором отметился забитым мячом.

Всего за московский клуб перуанец отыграл в общей сложности 69 матчей, забил 25 мячей и сделал 12 голевых передач, став с железнодорожниками чемпионом России, двукратным победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны.

Сам Фарфан отметил, что был заинтересован в продлении контракта с "Локомотивом" и считал Москву своим домом.

"Я могу высказать только слова благодарности "Локомотиву" за это замечательное совместное приключение. Я чувствовал себя в "Локо" как дома. Намерения всех сторон состояли в том, чтобы продолжать сотрудничество, но, к сожалению, таков футбол, и часто приходится принимать решения, чтобы продолжать двигаться вперед, искать другие пути, которые ведут нас к месту назначения", - написал он в Instagram.

Бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин выразил разочарование в связи с потерей лице Фарфана футболиста высокого класса, сравнимого с бывшими звездами питерского "Зенита" Халком и Акселем Витселем.

"Мне очень грустно от того, что "Локомотив" и лига в целом потеряли игрока, который может решить исход матча. Он забил важнейший гол "Крыльям" и фактически вывел команду в Лигу чемпионов. Я лично получал громадное удовольствие от работы с ним, потому что это человек в высшей степени профессионал. Он является примером для многих игроков", - заявил Семин РИА "Новости".