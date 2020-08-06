Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова не выступит на Открытом чемпионате США по теннису, который пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября без зрителей. Она считает, что безопасность спортсменов в США не будет гарантирована.

"Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто - за свою карьеру я не пропустила ни одного турнира Большого шлема. Теннис для меня - это почти все. Главная причина - это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку", - написала 29-летняя Павлюченкова в Instagram.

Павлюченкова стала одной из трех участниц топ-30 мирового женского рейтинга, отказавшихся от выступления на US Open-2020. У мужчин главной потерей стал отказ действующего чемпиона турнира испанца Рафаэля Надаля, не пожелавшего лететь в США из-за страха заразиться коронавирусом.

Из четырех ежегодных турниров Большого шлема в нынешнем году успел состояться только Открытый чемпионат Австралии. Далее из-за наступившей пандемии коронавируса впервые с 1945 года был отменен турнир в Уимблдоне, а "Ролан Гаррос" был перенесен на конец сентября.