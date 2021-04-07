США допустили возможность бойкота зимней Олимпиады-2022 в Пекине

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Власти США рассматривают возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы намерены обсудить идею бойкота с нашими союзниками", - приводит Financial Times ответ Прайса на вопрос, рассматривает ли Вашингтон идею совместного бойкота Олимпиады в КНР.

Позднее Прайс написал в Twitter , что "до 2022 года еще далеко", поэтому никаких решений не принято. Но США продолжит консультации с союзниками и партнерами для выработки скоординированной политики в выстраивании дальнейших отношений с Пекином.

С призывами бойкотировать зимние Игры в Китае ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину серьезные нарушения прав человека и массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где в лагерях для интернированых содержатся более миллиона мусульман-уйгуров.

US broaches joint boycott of Beijing Winter Olympics - FT https://t.co/NNZbYAKMeU — Sense Hofstede (@sehof) April 7, 2021

Власти Китая назвали информацию о происходящем в СУАР "ложной" и "несовместимой с реальностью". Пекин выступил категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

США всего раз бойкотировали Игры - в 1980 году в Москве. Такое решение было принято под давлением конгресса из-за ввода войск СССР в Афганистан.