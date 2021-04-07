Алексей Емелин

Авангард ТВ / YouTube

У медицинских анализах капитана омского "Авангарда" Алексея Емелина, попавшего в реанимацию на этой неделе из-за отказа печени, нашли следы наркотических веществ. Как сообщает портал "Бизнес Online" со ссылкой на источники в МВД по Республике Татарстан, речь идет о следах опиатов и каннабиоидов.

По данным издания, МВД инициировало проверку по данному делу. В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелин должен быть привлечен к административной ответственности. Статья 6.9 КоАП РФ предполагает до 5 тысяч рублей штрафа и до 15 суток ареста.

Кроме того, если факт употребления наркотиков подтвердится, материалы будут переданы в два подразделения МВД - управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) и главное следственное управление. Сотрудники этих подразделений проверят, усматривается ли в данном случае состав уголовного преступления.

Например, по статье 228 УК РФ ("Незаконное хранение, приобретение наркотических средств") максимальное наказание составляет от 3 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 34-летний защитник Алексей Емелин был госпитализирован в Казани после первого матча полуфинальной серии Континентальной хоккейной лиги против местного "Ак Барса", который прошел 3 апреля. Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана зафиксировали у спортсмена токсический шок печени и решили отправить пациента в Москву на реанимобиле.

В настоящее время Алексей находится в тяжелом состоянии в реанимации в палате интенсивной терапии института Склифосовского. По неподтвержденным данным, его готовят к пересадке печени .

Официально диагноз хоккеиста не разглашается. Первоначально речь шла о травме нижней части тела, которую защитник получил при столкновении с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. Генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков ранее лишь заявил, что состояние больного стабильное.

"Авангард" выступил с заявлением по Емелину

В среду "Авангард" выступил с официальным заявлением по поводу Алексея Емелина.

"Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Клуб ждет официальное заключение от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ", - говорится в заявлении.

Транспортировка Алексея Емелина из Казани в Москву прошла успешно. Состояние хоккеиста стабильное, продолжаются необходимые процедуры и обследования. Алексей на связи с командой, уже пожелал ребятам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. pic.twitter.com/36Yu0WLdGs — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 7, 2021

"Точно также с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой", - отметили в клубе.

Емелин играет за "Авангард" с 2018 года. До этого он играл за ЦСК ВВС, "Ладу" и "Барс", за рубежом защищал цвета клубов НХЛ "Монреаль" и "Нэшвилл". В регулярном чемпионате текущего сезона защитник провел 59 матчей и набрал 21 очко (6 шайб + 15 передач).