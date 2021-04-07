Наталья Антюх

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Олимпийские чемпионы по легкой атлетике россияне Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом информирует пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Срок отстранения спортсменов отсчитывается с 7 апреля 2021 года.

Все результаты, показанные Антюх и Сильновым с 30 июня 2013 года и 8 июля 2013 года соответственно, будут аннулированы.

Как сообщалось ранее на официальном сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU), Антюх и Сильнов подозревались в употреблении допинга на основании доклада Ричарда Макларена.

Также в деле упоминаются метательница молота Оксана Кондратьева и бегунья Елена Соболева. Всем им инкриминировалось использование запрещенной субстанции и (или) метода.

38-летнюю Соболеву в итоге дисквалифицировали на восемь лет с аннулированием результатов, а 35-летнюю Кондратьеву - на четыре.

39-летняя Наталья Антюх - олимпийская чемпионка Лондона-2012 в беге на 400 м с барьерами и двукратный призер Афин-2004. В январе прошлого года она покинула пост главы спорткомитета Санкт-Петербурга.

36-летний Сильнов выиграл Олимпиаду-2008 в прыжках в высоту.