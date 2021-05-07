Хоккеисты сборной России уступили команде Канады в финальном матче чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, проходившего в американских городах Фриско и Плейно

Хоккей России / twitter.com

Хоккеисты сборной России уступили команде Канады в финальном матче чемпионата мира для игроков не старше 18 лет, проходившего в американских городах Фриско и Плейно (штат Техас).

Решающий матч первенства планеты завершился со счетом 5:3 в пользу родоначальников хоккея.

В составе победителей шайбы забросили Коннор Бедард (16'), Шейн Райт (19', 59'), Бреннан Отман (25'), Логан Стэнковен (37'). У проигравших отличились Матвей Мичков (6'), Дмитрий Бучельников (16'), Владимир Грудинин (50').

Отечественные хоккеисты не смогли сдержать слез после обидного поражения. В сети появились кадры с матча, на которых несколько игроков плачут после финальной сирены.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал россиянин Матвей Мичков - он забросил 12 шайб и отдал четыре результативные передачи.

Канадцы стали чемпионами мира среди юниоров в четвертый раз и впервые за 8 лет, причем все три предыдущие победы "кленовых листьев" пришлись на турниры, проходившие в России - в Ярославле (2003), Казани (2008) и Сочи (2013).

Россияне в шестой раз завоевали серебряные медали. Бронза досталась команде Швеции, которая была триумфатором прошлого турнира, а в утешительном финале нынешнего разгромила финнов со счетом 8:0.

Самой титулованной командой в истории юниорских чемпионатов мира остается сборная США, которая впервые за 18 лет осталась вообще без медалей. В активе звездно-полосатых 10 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовые награды. Четыре раза ЮЧМ выигрывали финны и канадцы, трижды - команда России (последний раз - в 2007 году).