Нигерийская тхэквондистка выиграла турнир на восьмом месяце беременности

National Sports Festival 2020 / Twitter

Спортсменка из Нигерии Эминат Айдрис победила на турнире по тхэквондо, находясь на восьмом месяце беременности, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на издание The Independent.

26-летняя девушка-боец стала триумфатором национального спортивного фестиваля.

Организаторы отметили, что успех Айдрис можно назвать по-настоящему вдохновляющим, тогда как сама атлетка заявила, что для нее было привилегией выступить на соревнованиях.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs — National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021

"Я решила, что это не будет рискованным и попробовала. К тому же, мой врач дал мне разрешение", - написала нигерийка в соцсетях, заметив, что критики ничего не понимают в тхэквондо.