Итальянский "Ювентус" после вылета клуба из Лиги Чемпионов отправил отставку 61-летнего Маурицио Сарри с поста главного тренера команды.

"Сарри освобожден от должности тренера команды. Клуб хотел бы поблагодарить специалиста за то, что он вписал новую страницу в историю "Ювентуса" победой в девятом чемпионате подряд", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

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В пятницу "Ювентус" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:1, но не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила выездного гола. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лиона".

Сарри возглавил команду перед началом сезона-2019/20, на тот момент в его активе был лишь один трофей - победа с английским "Челси" в Лиге Европы (2018).

Под руководством Сарри "Ювентус" выиграл чемпионат страны, а в финале Кубка Италии уступил в серии 11-метровых "Наполи".