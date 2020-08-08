zhukovsky / DepositPhotos Звездные теннисисты продолжают отказываться от участия в US Open из-за COVID-19

zhukovsky / DepositPhotos

Победитель Открытого чемпионата США 2016 года швейцарский теннисист Стэн Вавринка отказался от участия в грядущем турнире, который запланирован на период с 31 августа по 13 сентября, из-за пандемии коронавируса.

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"Я не хочу ехать в США в текущих условиях, в Нью-Йорке особая ситуация с коронавирусом. Календарь турниров после Открытого чемпионата США будет сложным, если бы турнир в Вашингтоне не был отменен, то мой выбор мог быть другим. Есть много вопросов, связанных с карантином, много и сомнений по поводу проведения Открытого чемпионата США", - приводит слова 35-летнего Стэна швейцарская радиостанция RTS.

Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.

Вавринка - победитель Открытых чемпионатов Австралии (2014), Франции (2015) и США (2016), на Уимблдоне его лучшим результатом является выход в четвертьфинал (2014, 2015). В активе спортсмена, занимающего сейчас в рейтинге ассоциации 17-е место, 16 побед на турнирах ATP.