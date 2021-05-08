Футбольная ассоциация Англии обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию, об этом заявил британский министр транспорта Грант Шэппс

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Футбольная ассоциация Англии обсуждает с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возможность переноса финала Лиги чемпионов из Турции в Великобританию.

"Болельщикам не стоит посещать страны красной зоны, кроме как при самых крайних обстоятельствах. Турция - одна из таких. Англия имеет успешный опыт проведения матчей со зрителями во время пандемии. Наше правительство открыто для проведения игры в Англии, но это решение полностью за УЕФА. Но, учитывая, что в финале участвуют два английских клуба, мы с нетерпением ждем, что они скажут", - приводит слова британского министра транспорта Гранта Шэппса ВВС .

Причиной высказываний чиновника стало включение Великобританией Турции в красный список стран, поездки в которые запрещены. По возвращении из этих стран необходимо провести десять дней карантина в гостинице за свой счет.

В финал турнира вышли два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси" . Матч за звание самого сильного клуба Европы должен состояться 29 мая на Олимпийском стадионе Стамбула. Он вмещает чуть меньше 80 тысяч зрителей, но ожидается, что на матч допустят не более 25 тысяч болельщиков.

В восьмой раз в истории еврокубка в его решающем матче сойдутся команды из одной страны, а два британских клуба оспорят титул во второй раз за последние три сезона.

Transport secretary Grant Schapps says the FA is in talks with Uefa about switching the #UCLfinal, but that it's "ultimately a decision for Uefa". — BBC Sport (@BBCSport) May 7, 2021

Власти Турции 3 мая отменили требование для прибывающих в республику из 16 государств, включая Великобританию, путешественников предоставлять негативный ПЦР-тест. Данное решение вступает в силу с 15 мая.