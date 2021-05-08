Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. 50 команд в списке представляют только четыре вида спорта: американский футбол (26), баскетбол (9), футбол (9) и бейсбол (6)

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Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. 50 команд в списке представляют только четыре вида спорта: американский футбол (26), баскетбол (9), футбол (9) и бейсбол (6).

Возглавил завидный список "Даллас Ковбойс" из НФЛ, стоимость которого оценивается в 5,7 миллиардов долларов. На втором месте оказался бейсбольный "Нью-Йорк Янкис" - 5,25 миллиардов долларов. Замкнул тройку баскетбольный "Нью-Йорк Никс" - 5 миллиардов долларов.

В первой десятке только три европейских футбольных клуба. Испанские "Барселона" (4,76 млн) и "Реал" (4,75 млн) попали в пятерку, а немецкая "Бавария" (4,21 млн), которая на данный момент является сильнейшим клубом Европы , замкнула десятку.

Согласно исследованию Forbes, средняя стоимость лучших спортивных клубов мира в период пандемии подскочила почти на 10% - примерно до 3,4 миллиарда долларов, а стоимость трех футбольных команд за последние пять лет выросла более чем в два раза: "Пари Сен-Жермен" (207%), "Ливерпуль" (165%) и "Манчестер Сити" (108%).