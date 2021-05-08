Бразильский нападающий Неймар подписал новый договор с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен" до 2025 года, сообщает официальный сайт столичной команды. Предыдущее соглашение 29-летнего форварда действовало до 30 июня 2022 года.

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По неофициальной информации, зарплата Неймара по новому контракту составит около 30 млн евро в год. Также в контракте игрока прописан крупный бонус в случае победы французской команды в Лиге чемпионов.

Неймар в текущем сезоне провел 27 матчей, в которых забил 15 мячей.

Бразилец перешел "Пари Сен-Жермен" из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 млн евро , став самым дорогим футболистом мира. В составе парижского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза - обладателем Кубка Франции и Кубка лиги, три раза выиграл Суперкубок Франции.

Ранее сообщалось, что "Барселона" рассматривает возможность возвращения Неймара после вылета французского клуба из Лиги чемпионов, где команда в двухматчевом противостоянии уступила "Манчестер Сити".