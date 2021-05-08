Президент УЕФА Александер Чеферин предложит исключить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" из еврокубков на два года после финала Лиги чемпионов, который состоится 29 мая, сообщает COPE .

Команды, которые официально заявили о выходе из Суперлиги, от таких санкций не пострадают.

- "Барселона", "Реал" и "Бавария" оказались в десятке самых дорогих клубов мира



Напомним, что 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август 2021 года.

Согласно плану создателей , в Суперлиге в два круга должны были играть 20 богатейших клубов, гарантированно проводящих по 18 матчей. Главой турнира был объявлен президент "Реала" Флорентино Перес, вице-президентами - Андреа Аньелли ("Ювентус") и Джоэл Глейзер ("Манчестер Юнайтед"). Генеральным спонсором выступил банк-гигант JP Morgan.

Турнир, вызревавший в течение десятилетия , заранее предало анафеме руководство ФИФА и УЕФА . Проект Суперлиги пришлось "заморозить" через два дня из-за выхода из состава участников английских клубов "Арсенала", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Челси", а впоследствии - также "Атлетико", "Интера" и "Милана".

К слову, немецкие журналисты утверждают, что лондонский "Челси", которым владеет российский олигарх Роман Абрамович, вышел из состава Суперлиги под давлением Кремля .