Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба не будет вызван в национальную команду на ноябрьские матчи.

"Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи.

Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной команды. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет", - приводит слова Черчесов пресс-служба сборной России.

Нападающий закрыл свой аккаунт в Instagram. Это связано с большим количеством едких комментариев в адрес лучшего футболиста минувшего сезона по версии РФС.

Дзюбе 32 года, он капитан сборной России. Всего за национальную команду форвард провел 47 матчей, забив 26 мячей (второй результат в истории).