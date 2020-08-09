Чемпион мира по футболу 41-летний Андреа Пирло стал главным тренером итальянского "Ювентуса, сообщает официальный сайт туринского клуба.

На этом посту знаменитый в прошлом полузащитник сменил Маурицио Сарри, об уходе которого было объявлено после вылета команды из Лиги Чемпионов.

Соглашение с Пирло рассчитано до 30 июня 2022 года, ранее Андреа не работал в должности главного тренера взрослых команд.

Пирло в качестве игрока выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год, также он играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан" и "Нью-Йорк Сити". Пирло - шестикратный чемпион Италии, двукратный обладатель Кубка страны, трехкратный - Суперкубка Италии, двукратный победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Суперкубка УЕФА и победитель клубного чемпионата мира.

Сарри возглавил туринскую команду перед началом сезона-2019/20, на тот момент в его активе был лишь один трофей - победа с английским "Челси" в Лиге Европы (2018).

Под руководством Сарри "Ювентус" выиграл чемпионат страны, а в финале Кубка Италии уступил в серии 11-метровых "Наполи".