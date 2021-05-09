В матче 29-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве со счетом 3:1 победил "Краснодар"

Фото: ФК "Краснодар"

В матче 29-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА в Москве со счетом 3:1 победил "Краснодар". Интереса к субботней встрече добавлял тот факт, что нынешний главный тренер краснодарцев Виктор Гончаренко более пяти лет являлся наставником армейского коллектива.

В составе хозяев поля мячи забили Чидера Эджуке (32'), Федор Чалов (56') и Марио Фернандес (69'), у гостей отличился Виктор Классон (26').

"С ЦСКА у меня много приятных воспоминаний, мне приятно сюда возвращаться. Все знакомо. Но жизнь продолжается, жизнь очень ускорилась. У меня сейчас "Краснодар", нам нужно обновление, чтобы выйти на уровень, присущий клубу", - сказал Гончаренко после матча.

22 марта Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА, в котором работал с декабря 2016 года. Его сменил хорватский специалист Ивица Олич. 6 апреля Гончаренко возглавил "Краснодар".

Позднее в "Краснодар" из ЦСКА перебрался помощник белорусского специалиста Василий Березуцкий, а Алексей Березуцкий остался в ЦСКА и вошел в тренерский штаб Олича.

⚽ Завершились 6 матчей 29-го тура #ТинькоффРПЛ

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❓ Сколько голов команды забьют в оставшихся играх? pic.twitter.com/LAHuthQFbE — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 8, 2021

ЦСКА (50 очков) за тур до окончания первенства страны занимает шестое место в турнирной таблице, сохраняя шансы на попадание в еврокубки на следующий сезон. "Краснодар" (38) находится на 11-й строчке.