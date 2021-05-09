Доходы "Локомотива" могут сильно уменьшиться в случае непопадания в Лигу чемпионов, кроме того возросли операционные расходы, добавились траты на инфраструктуру, один миллиард рублей ушел на погашение старых кредитов

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив", Александр Погребняк, Елена Рыбакова

Московский футбольный клуб "Локомотив" в ближайшие годы рискует не получить лицензию РФС, сообщает телеграм-канал "Мутко против" .

По информации источника, генеральный директор клуба Владимир Леонченко предупредил совет директоров о том, что уже к концу 2021 года в бюджете "железнодорожников" может образоваться дыра более чем в два миллиарда рублей.

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Доходы "Локомотива" могут сильно уменьшиться в случае непопадания в Лигу чемпионов, кроме того возросли операционные расходы, добавились траты на инфраструктуру, один миллиард рублей ушел на погашение старых кредитов.

По прогнозам руководства, к концу года в кассе останется "минус 2 миллиарда, 130 миллионов рублей", в результате чего клуб не сможет покупать новых футболистов и может не пройти процедуру лицензирования.

На данный момент "Локомотив" (53 очка) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, дающее право на участие в квалификационном турнире Лиги чемпионов. На третьей строчке располагается столичный "Спартак" (53), который провел на один матч меньше. Третье место в первенстве страны отправляет российскую команду в Лигу конференций УЕФА.