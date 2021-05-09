В канадском Калгари женская сборная России по керлингу победила команду Швеции со счетом 8:7 в полуфинальном матче чемпионата мира. В составе российской коллектива выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова

Pixabay.com

В канадском Калгари женская сборная России по керлингу победила команду Швеции со счетом 8:7 в полуфинальном матче чемпионата мира . В составе российской коллектива выступают скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

В другом полуфинале сборная Швейцарии обыграла команду США со счетом 7:3. Таким образом, в главном матче соревнования россиянки встретятся со швейцарками, которым уступили на предварительном этапе со счетом 6:8.

В матче за третье место сыграют команды Швеции и США. Россиянки уже обеспечили себе олимпийскую лицензию, которую получают шесть лучших команд турнира.

RCF hold on to defeat Olympic champions and secure place in LGT World Women's gold medal finalhttps://t.co/zZaHi9pD41#WWCC2021 #Roadto2022 pic.twitter.com/e39U6HoTe7 — World Curling (@worldcurling) May 9, 2021

Российская сборная выступает на турнире как команда Федерации керлинга России в связи с санкциями WADA, в случае победы в финале не будет исполняться гимн России.