val_th / DepositPhotos Вопрос запрета на использование фтора в лыжных дисциплинах обещают решить в ближайшее время

val_th / DepositPhotos

Рабочая группа Международной федерации лыжного спорта (FIS) сегодня представит отчет совету организации по вопросу целесообразности переноса на год запрета на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж и сноубордов.

- Лыжный спорт будет отброшен на 20 лет назад из-за вводимого запрета на порошки фтора



"Рабочая группа FIS представит доклад совету FIS на своем заседании сегодня. Если будут какие-то изменения, мы сообщим о них после совета", - сообщили ТАСС в организации.

До конца недели решение по этому вопросу также вынесет и Международный союз биатлонистов.

Запрет на использование фторсодержащих веществ при подготовке лыж должен вступить в силу уже в предстоящем сезоне, старт которого запланирован на конец ноября. Но устройство, которое должно использоваться для проверки инвентаря на содержание фтора, до сих пор не представлено. Его презентация должна была состояться в сентябре, но по техническим причинам она была перенесена на неопределенный срок.