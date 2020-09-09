Пресс-служба Президента России Бизнесмен Владимир Потанин предложил России стать главным спонсором WADA

Пресс-служба Президента России

Президент "Норильского никеля" и богатейший бизнесмен России по версии Forbes Владимир Потанин высказался по поводу возможного прекращения финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA) со стороны США.

Потанин предложил вложить в агентство российские деньги и заполнить то пространство, которое освобождают американцы, не жалея ни средств, ни человеческого ресурса.

"Это будет очень сильный ход. Любой отказ от международного сотрудничества ослабляет того, кто на это идет. Америка - сильная страна, они могут себе позволить такие тактические игры. Но в стратегическом плане это проигрышная позиция. А свято место пусто не бывает. Если США отказывается вносить деньги в бюджет WADA, то это должны сделать мы. Тут не нужно жалеть ни средств, ни человеческого ресурса. И надо идти туда с союзниками, кто готов с нами заполнить это пространство, которое освобождают американцы. Зачем же упускать такой шанс?" - приводит мнение Потанина газета "Советский спорт".

Вместе с тем Потанин полагает, что России не нужно лезть в большую драку, а заново завоевывать международное доверие и восстанавливать свой имидж, подорванный многочисленными допинговыми скандалами.

"Допинговая история нанесла большой ущерб нашему спорту. Мы подорвали свои былые заслуги. Нарастает давление на Россию со стороны наших недоброжелателей. И мы сами подставляемся с допингом в спорте. Что делать? Работать, стиснув зубы. Искать нестандартные ходы. Мы находимся в положении тех, кто оправдывается. Просчеты неизбежны, но каждую ошибку России раздувают, делая из мухи слона. И предъявляют это нам", - добавил бизнесмен.

Напомним, что на сегодняшний день США платят самый большой взнос - $2,7 млн, но рассматривают возможность прекращения финансирования WADA. В частности, американцев не устроило слишком мягкое наказание России за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. В ответ борцы с допингом пригрозили американцам недопуском к международным стартам.