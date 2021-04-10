Кирилл Капризов

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Клуб НХЛ "Миннесота Уайлд" выпустил документальный фильм, посвященный невероятной игре российского нападающего Кирилла Капризова в дебютном заокеанском сезоне.

В 39 матчах 23-летний хоккеист набрал 34 очка, забросив 16 шайб и сделав 18 голевых передач. На данный момент считается многими специалистами главным претендентом на "Колдер Трофи" - награду лучшему новичку сезона.

"Сенсационный новичок из России Кирилл Капризов стал героем выпуска "Становится диким". Он прибыл к нам из глубин Сибири, узнайте больше о его жизненном пути, приведшем к нам", - говорится в описании фильма.

Капризов является олимпийским чемпионом (2018), бронзовым призером чемпионата мира (2019) и обладателем Кубка Гагарина (2019).

"Миннесота" (50 очков) на данный момент в Западном дивизионе уверенно занимает третье место, дающее право на участие в розыгрыше Кубка Стэнли. В последнем матче клуб потерпел разгромное поражение, уступив в гостях "Сент-Луису" со счетом 1:9.