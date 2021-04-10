Совокупный чистый убыток российских футбольных клубов, которые выступают в сильнейшем дивизионе чемпионата страны, по итогам 2020 года составил 4,88 млрд рублей и увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, следует из данных ФНС

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Совокупный чистый убыток российских футбольных клубов, которые выступают в сильнейшем дивизионе чемпионата страны, по итогам 2020 года составил 4,88 млрд рублей и увеличился на 16,1% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, следует из данных ФНС, сообщает "РБ Бизнес" .

Из 14 отчитавшихся клубов РПЛ восемь завершили финансовый год с чистым убытком. При этом наибольший убыток зафиксирован у петербургского "Зенита" - 2,35 млрд рублей против прибыли в 547 млн рублей годом ранее. За ним следует ЦСКА с чистым убытком в 2 млрд рублей, на третьем месте московский "Спартак" (1,9 млрд рублей).

Самую большую чистую прибыль получил казанский "Рубин" - 1,23 млрд рублей, в годовом выражении она увеличилась на 161,6%. Также в числе прибыльных клубов высшего дивизиона оказались "Локомотив" (604,5 млн), "Уфа" (523,9 млн), "Ростов" (19,2 млн) и "Урал" (174 тыс).

О финансовых результатах за 2020 год не отчитывались футбольные клубы "Химки" и "Ротор", поскольку их юридические лица являются бюджетными учреждениями. ФК "Ахмат" не публикует в своей отчетности данные о выручке и чистой прибыли/убытке, а из показателей раскрыл лишь прочие доходы (320,4 млн рублей) и прочие расходы (349,3 млн), отмечает "Чемпионат" .

Отметим также, что "Зенит" потратил на зарплаты 9,2 млрд рублей, "Локомотив" почти вдвое меньше - 5,4 млрд. На третьем месте по этому показателю идет "Спартак" - 4,8 млрд. Следом располагаются "Краснодар" (3,8 млрд) и "Динамо" (3,4 млрд).