Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отговорил председателя совета директоров московского "Спартака" Леонида Федуна от снятия команды с чемпионата России, утверждает РБК со ссылкой на источник в РФС. Сообщается, что разговор между известным футбольными персонами имел место минувшей ночью.

Владелец красно-белых сделал соответствующее заявление после матча с "Сочи" (2:2) в первом туре РПЛ, где москвичи вели после первого тайма 2:0, но упустили победу и потеряли два очка из-за двух сомнительных пенальти, назначенных судейской бригадой во главе с Алексеем Казарцевым.

После матча Федун заявил, что намерен снять столичный клуб с чемпионата России. Он считает, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды.

"В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес "Спартака" и считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки", - приводит слова источника РБК.

"Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. "Спартак" сниматься не будет", - добавил источник.

Вслед за Федуном генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов призвал объяснить судейские ошибки, которые были в матче против "Сочи".

Тем временем Российский футбольный союз велел проверить всю бригаду на полиграфе (детекторе лжи). Главный арбитр Казарцев уже отстранен от дальнейшей судейской работы на неопределенный срок. В отношении видеоассистента Алексея Еськова будет проведено разбирательство.