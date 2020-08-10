Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва Соболев вывел красно-белых вперед на седьмой минуте, после чего снял игровую майку, была еще одна - с портретом мамы, закрыл лицо и расплакался

Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва

Комментаторы телеканала "Матч ТВ" жестко осудили наказание форварда московского "Спартака" Александра Соболева, посвятившего накануне гол в ворота "Сочи" своей умершей матери.

"Спартак" в воскресенье на своем поле в матче первого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с "Сочи" (2:2), ведя 2:0 по ходу первого тайма. Соболев вывел красно-белых вперед на седьмой минуте, после чего снял игровую майку, под ней была еще одна - с портретом мамы, закрыл лицо и расплакался.

Арбитр Алексей Казарцев, действуя строго в рамках регламента, показал форварду желтую карточку за снятие экипировки во время игры.

"Каким же черствым, бездушным или тугодумным нужно быть, чтобы показать желтую карточку человеку, девять дней назад потерявшему маму. Тому, кто снял футболку, чтобы посвятить ей гол. Пенальти - непрофессионализм, а это - скотство", - написал в Twitter комментатор "Матч ТВ" Михаил Меламед.

Меламед также поддержал своего коллегу Александра Шмурнова, который во время послематчевой передачи заявил следующее: "Это подлость! Это не бездушный формализм. Судья, как и комментатор, должен к матчу готовиться. Он должен знать, что произошло. Об этом писали абсолютно все. И все об этом знали. А у болельщиков "Спартака" была еще акция, во время которой они почтили память мамы Соболева. Судья не мог не обратить на это внимание и не читать об этом. А если он не читает, говоря: я тут судья и буду судить так, как хочу, то он просто негодяй".

Подписываюсь под каждым словом ⁦@AShmurnov⁩. Как раз то, о чём я написал ниже. pic.twitter.com/69aLiEJpkS— Михаил Меламед (@misha_melamed) August 9, 2020

Сам Соболев позднее написал в Instagram, что исполнит мечту матери и пообещал в дальнейшем оставаться сильным, а также поблагодарил команду, клуб и болельщиков за поддержку в трудный момент.

Напомним, что судейская бригада матча между "Спартаком" и "Сочи" также подверглась общественному порицанию за два сомнительных пенальти в ворота красно-белых, в итоге лишивших москвичей двух очков. Российский футбольный союз велел проверить всю бригаду на полиграфе (детекторе лжи). Главный арбитр Казарцев уже отстранен от дальнейшей судейской работы на неопределенный срок.

Тем временем владелец "Спартака" Леонид Федун после матча заявил о намерении снять команду с чемпионата России из-за судейского произвола.