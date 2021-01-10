Игрок клуба "Неверс" Йосаия Раисуке после этого, не совладав с эмоциями, схватил арбитра за талию и поднял его в воздух. Судья такой жест не оценил и показал спортсмену красную карточку после того, как оказался на зеленом поле

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Забавный эпизод произошел в матче второго дивизиона чемпионата Франции по регби. В концовке встречи между клубами "Безье" и "Неверс" арбитр Лорен Милотте принял важное решение при счете 30:25 в пользу гостевой команды.

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Игрок клуба "Неверс" Йосаия Раисуке после этого, не совладав с эмоциями, схватил арбитра за талию и поднял его в воздух. Судья такой жест не оценил и показал спортсмену красную карточку после того, как оказался на зеленом поле.

26-летний Раисуке автоматически получил дисквалификацию за красную карточку. Он перешел в "Неверс" в 2017 году после выступлений в высшем дивизионе за "Стад Франсе". Из последней команды его отчислили после обвинений в сексуальных домогательствах.