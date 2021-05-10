международный благотворительный забег Wings for Life World Run 2016 года

Фото: Red Bull Germany / Flickr

Победительницей международного благотворительного забега Wings for Life World Run ("Крылья для жизни") вновь стала уроженка России Нина Зарина, ныне представляющая США. С результатом 61,1 км она завоевала свой третий титул подряд, после побед в 2019 и 2020 годах.

"Это, конечно, очень специальная гонка для меня, с которой во многом связано мое становление в беговом мире, - цитирует Зарину ТАСС. - Сегодня я, наконец, пробежала ее именно так, как хотела, как запланировала по темпу, расстоянию и настрою. Просто рада, что показала достойный результат и не сдалась, не остановилась раньше".

Wings for Life World Run 2021 года стал самым масштабным беговым событием в истории. По всему миру в нем приняли участие 184 236 человек из 151 страны. Все вместе участники забега преодолели более 1 656 840 км, а общая сумма пожертвований составила 4,1 млн евро. Средства будут направлены на разработку методик лечения травм спинного мозга.

Забег необычен тем, что победитель в нем определяется не по времени, а по длине дистанции. Через 30 минут после старта за спортсменами на трассу выезжает специальный автомобиль, который движется с определенной регламентом скоростью. Бегуны, которых он настиг, выбывают, победителем становится тот, кого он догонит последним.

Победителем забега среди мужчин стал шведский спортсмен-колясочник Арон Андерсон, преодолевший 66,8 км. Всего в забеге приняли участие 837 человек на инвалидных колясках. Сильнейшим участником из России среди мужчин стал Иван Моторин, пробежавший 59,9 км прежде, чем его настигла виртуальная финишная черта.

Впервые забег Wing for Life World Run состоялся в 2014 году. С тех пор в нем приняли участие 925 096 человек, все вместе они преодолели 9 034 954 км и собрали 33,3 миллиона евро.